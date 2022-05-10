Marcelo gaz çıkardığı için kadro dışı kalmış!

Fransa basınından L'Equipe'in iddasına göre, Lyon'un önce kadro dışı bıraktığı daha sonra ise devre arasında sözleşmesini feshettiği 34 yaşındaki Brezilyalı stoperin soyunma odasında gaz çıkardığı için gönderildiği iddia edildi.

Yenilginin ardından soyunma odasında gaz çıkardı ve güldü

L'Equipe'te yer alan haberde, tecrübeli savunma oyuncusu Lyon'un sezon başında Angers'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından soyunma odasında arka arkaya gaz çıkardığı ve dakikalarca güldüğü belirtildi.

Gaz çıkarınca kadro dışı bırakıldı

34 yaşındaki futbolcunun soyunması odasındaki bu yakışıksız hareketlerini öğrenen Lyon Sportif Direktörü Juninho'nun Marcelo'yu kadro dışı bırakma kararı aldığı ifade edildi.

"Bu haberler doğru değil"

Lyon tarafından soyunma odasındaki uygunsuz hareketleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklanan Brezilyalı savunmacı o dönem yaptığı açıklamada "Bu haberler doğru değil." demişti. (Ajansspor)