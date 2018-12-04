Marcelo Gallardo: Bu çok saçma

2-2’nin rövanşında çıkan olaylardan dolayı Boca Juniors- River Plate arasındaki Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Libertadores Kupası finalinin 9 Aralık’ta İspanya’nın Başkent’i Madrid’deki Bernabeu Stadı’nda oynanacağı açıklanmıştı.

İki takım da buna itiraz ederken son olarak River’in hocası Marcelo Gallardo, “Bu karar çok saçma. Finali başka bir statta ve başka bir kıtada oynamak zorundayız. Ne diyebilirim ki, her şey ortada” diye konuştu.