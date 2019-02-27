Marcelo değil, Caner Bağ!

Galatasaray’da sağ kanadı tutan Mariano ile Yunus ikilisini tam anlamıyla dağıtan tecrübeli futbolcu, hem imajı hem de sürati ve tekniğiyle Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo’ya benzetildi. Caner maçın ardından, “İkinci yarıya aslında iyi başlamıştık ama golü yediğimizde herkes bittiğini sandı. Bizim takımımızın hiçbir zaman pes etmeyen bir karakteri var, karşımızdaki rakip kim olursa olsun. Bu galibiyeti Hatay halkına hediye ediyorum” dedi.