Marcelo değil, Caner Bağ!

İkinci yarıda oyuna giren Hatayspor’un 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Caner Hüseyin Bağ, maçın kaderini değiştirmeye en çok yaklaşan isim oldu.

27 Şubat 2019, Çarşamba 20:06
- A +
Marcelo değil, Caner Bağ!

Galatasaray’da sağ kanadı tutan Mariano ile Yunus ikilisini tam anlamıyla dağıtan tecrübeli futbolcu, hem imajı hem de sürati ve tekniğiyle Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo’ya benzetildi. Caner maçın ardından, “İkinci yarıya aslında iyi başlamıştık ama golü yediğimizde herkes bittiğini sandı. Bizim takımımızın hiçbir zaman pes etmeyen bir karakteri var, karşımızdaki rakip kim olursa olsun. Bu galibiyeti Hatay halkına hediye ediyorum” dedi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.