Leeds United'ın dünyaca ünlü hocası Marcelo Bielsa'nın Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'yü transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Teklif yapılacak

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Feyenoord formasıyla gösterdiği performansla Marcelo Bielsa'nın dikkatini çekmeyi başaran 20 yaşındaki milli futbolcu Leeds United'ın cömert bir teklifte bulunacağı iddia edildi.

Hertha Berlin'in teklifi reddedildi

Alman ekibi hertha Berlin'in 17 milyon euroluk teklifini reddeden Feyenoord'un Orkun'un bonservisini 20 milyon euro olarak belirlediği belirtildi.

Piyasa değeri 12 milyon euro

Piyasa değeri 12 milyon euro olan Orkun Kökçü'nün Feyenoord ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. 4 sezondur Hollanda ekibinde forma giyen genç futbolcu bu sezon 26 maçta forma giyerken, 2 gol ve 5 asitlik bir peformans sergiledi.

A Milli Takım 'da forma giyiyor

Hollanda altyaş kategorilerinde milli formayı giyen Orkun Kökçü, daha sonra A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. 2 kez Ümit Milli Takım forması giyen genç futbolcu, 13 kez de A Milli takım formasını terletti.