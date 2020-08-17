Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Lyon, tarih yazarak adını yıllar sonra yarı finale yazdırdı. Lyon’un 19 Ağustos’ta yarı finaldeki rakibi de Alman devi Bayern Münih oldu. Biz de muhteşem City zaferinin kahramanlarından biri olan Fransızlar’ın yıldızı, eski Beşiktaşlı Marcelo ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. İşte karşınızda Beşiktaş ’a yeniden dönmesi gündemde olan Marcelo;

‘Herkes bu başarıyı sahiplendi’

Marcelo, öncelikle neler hissediyorsun. İnanılmaz bir iş başardınız?

“Kendimi gerçekten harika hissediyorum. Takım arkadaşlarım, teknik ekip, kulüpteki herkes ve özellikle taraftarlar adına çok mutluyum. Lyon uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kaldı. Bu başarının bir parçası olduğum için gururluyum. Bize karşı inanılmaz bir sempati ve destek var. Herkes başarıyı sahiplenmiş durumda.”

‘Başardıklarımdan dolayı mutluyum’

Çocukluğunda tek odalı bir evde gece konduda büyümüştün. Aradan yıllar geçti ve Şampiyonlar Ligi’nde yarı finaldesin. Bu kadarını hayal edebilir miydin?

“Çocukken çok fazla hayal kurmaz, plan yapmazdım. Ama küçük bir futbolcuyken, büyük takımlarda, büyük oyunculara karşı, büyük turnuvalarda oynamanın hayalini kuruyordum. Ancak bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Başardığım şeylerden dolayı mutluyum. Ailem, sevdiklerim, arkadaşlarım, babam, annem, televizyonu açtıklarında en iyi oyunculara karşı en iyi organizasyonlarda beni de izliyorlar.”

‘Zaten başka bir şey düşünülemez’

Favori değildiniz ama önce Juventus’u sonra da Manchester City’yi elediniz. City maçı öncesi son 3 demiştin, şimdi 2 maç kaldı. Hedefiniz nedir?

“Hedefimiz finale çıkmak. Zaten Şampiyonlar Ligi’nin içinde yer alıyorsanız, finalden başka bir şey düşünmemelisiniz. Ben hedeflerimde ve hayallerimde hep en büyüğünü düşündüm. Çünkü o zamanda hayatta bunların mümkün olacağına inanıyorum. Nitekim şimdiye kadar da böyle oldu. Yarı finalde de çok zor bir rakibe karşı oynayacağız ama biz de Şampiyonlar Ligi’ndeyiz ve başaracağımıza inanıyoruz.”

‘Garcia çok zeki bir hoca’

Hocanız Rudi Garcia harika bir iş çıkardı. Sizi nasıl maçlara hazırlıyor ve motive ediyor.

“Teknik direktörümüz Garcia çok zeki bir hoca. Takımından nasıl maksimum verim alacağını çok iyi biliyor. Maçı çok farklı bir gözle takip ediyor ve oyun içinde yaşananlara karşı doğru kararlar verebiliyor. Futbol aklının inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Zaten bundan önce başardıkları da ortada. Bu başarıda payı elbette çok büyük.”

‘Bunun tadını çıkaracağız’

Çeyrek finalde Barcelona’yı farklı yenen ve turnuvanın en iyi takımı olarak gösterilen Bayern Münih’le karşılaşacaksınız. 2010’daki son yarı finalinizde de rakip onlardı ve sizi elemişlerdi.

“Bayern Münih ve Lyon’un 2010’deki maçlarından sonra çok şey değişti. Şimdi bambaşka iki takım ve farklı oyuncular var. Bayern elbette, hem Almanya Ligi’nde şampiyon olması hem de Barcelona karşısında aldığı galibiyet sebebiyle maçın favorisi. Defansı çok güçlü ve takım olarak her açıdan kuvvetli. Ancak biz de Juventus ve City’ye karşı oynadığımız gibi oynarsak, yine imkansızı başarabiliriz. Bayern’den korkmak gibi bir durum söz konusu değil. Bu maçlar her futbolu için özeldir. Rüya gibi bir şey ve tadını çıkaracağız. Zor olacak ama onları yenecek güce sahibiz ve buna inanıyoruz. Sonuç ne olur bilemem ama sahaya çıkıp, yüzde 100’ümüzü vermeye hazırız.”

‘Lewandowski şu an en iyisi’

Yaklaşık 11 yıl önce Lewandowski, Lech Poznan’da, sen de Wisla Krakov’da birbirinize rakip olmuştunuz. Bu kez Devler Ligi’nde karşılaşacaksınız. Onun için neler söylersin?

“Lewandowski şu an çok yüksek seviyede oynuyor. Ona karşı yaklaşık 11 yıl önce Polonya’dayken oynadım ve aradan çok şey geçti. Onunla gurur duyuyorum. Kendisini çok geliştirdi. Şu an dünyanın en iyi forvetinin O olduğunu düşünüyorum. Onunla yeniden karşılaşacağım için çok mutluyum ve aramızda güzel bir rekabet olacağını tahmin ediyorum.”

‘Gurur duymaya devam edecekler’

Beşiktaş taraftarları sana büyük destek veriyor ve senin tekrar Beşiktaş formasını giymeni dört gözle bekliyorlar. Onlar için neler söylersin?

“Beşiktaş taraftarlarına destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bana sosyal medya üzerinden birçok mesaj gönderildi. Telefonuma da sayısız mesaj geldi. Hepsine cevap veremiyorum ama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım ben de onlar adına sahada en iyisini yapacağım ve benimle gurur duymaya devam edecekler. Şu an ise transfer konularına girmek istemiyorum. Sadece maça konsantre olmuş durumdayım.”

‘Süper Lig’in kalitesini gösteriyor’

Türkiye’de senin gibi daha önce oynamış Denayer ve Marçal’la savunma hattında oynuyorsun. Onlarla birlikte savunmadaki performansın için ne düşünüyorsun?

“Birlikte gerçekten çok iyi oynuyoruz. Marçal, Gaziantep’te, Denayer da Galatasaray ’da, ben de Beşiktaş’ta oynadım. Aslında bu durum, Süper Lig’in kalitesini gösteriyor. Türkiye’de oynamış 3 oyuncu şu an Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde oynayacak. Bununla gurur duyulması gerektiğini düşünüyorum. Denayer ve Marçal çok iyi oyuncular ve farklı stillere sahipler. Birbirimizle hem saha içinde hem de dışında çok iyi anlaşıyoruz. Umarım bu formumuzu sürdürürüz.”

İlk kez Fransa’dan iki takım son 4’ te

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Fransız takımı; Lyonile PSG adını yarı finale yazdırdı. Fransız futbolunun bu başarısı büyük dikkat çekerken, yarı finale kalan diğer ekipler ise Almanya’dan Bayern Münih ile RB Leipzig oldular

Lyon’un kupayı almaması gerek!

Şampiyonlar Ligi'ni, Lig 1'i 7. sırada bitiren Lyon kazandığı takdirde Ajax gruplara doğrudan katılmak yerine iki ön eleme oynamak zorunda kalacak. Çünkü Hollanda bir önceki yıl ülke sıralamasında 11. sırada yer almıştı.

Fanatik Özel / Çağrı Davran