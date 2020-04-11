Marcello Lippi: Sezonu sahada tamamlamamız lazım

İtalya Milli Takımı'nın yanı sıra Juventus, Atalanta, Inter, Napoli, Çin Milli Takımı gibi önemli ekiplerde görev yapan İtalyan efsane Marcello Lippi, corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerdeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sky Sport'a konuşan Lippi, "Bugün, futbol oynamak adına uygun koşulları yok ve bana göre önümüzdeki bir ay içinde de olmayacak. Ama büyük tehlike önlendiğinde, ligin seyircisiz oynanarak da olsa tamamlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sezonu iptal etme taraftarı olmadığını aktaran Lippi, "Seyirciler olmadan sahaya çıkmak hoş değil ama taraftarlar için en azından maçları televizyonda izlemek dahi önemli. Şampiyonun veya küme düşenlerin belirlenmesine karşıyım. Turnuvanın sahada bitirilmesi gerekir" dedi.

Antrenörlük kariyerinin son bölümünü Çin'de geçiren Lippi; corona virüs salgınının oradaki durumuna ilişkin de, "Bu durum çok uzun sürerek ekonomik zorluklar yaratıyor. Özellikle de belirli gelir kategorisindeki insanlar için. Çin ise virüse karşı yürüttüğü savaşı, özellikle Wuhan'da büyük bir titizlikle kazanmayı başardı. Şimdi karantinayı kaldırıp yeniden faaliyetleri başlatabildiler" dedi.