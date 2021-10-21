Marcel Tisserand: Şansımızın olduğunu düşünüyorum

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile sahasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 'de Marcel Tisserand karşılşamanın ardından maçı değerlendirdi.

Maça ilk 11'de başlayan tecrübeli stoper, hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Marcel Tisserand'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu neticeden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kazanmayı çok isterdik ancak bir puanla sahadan ayrıldık."

"Özellikle ilk yarıda agresiflik olarak eksiktik. İkinci yarı daha kompakt kalmamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyiydik. Duran toptan şanssız bir gol yedik. Bu tip goller yememeliyiz."

"Grupta hâlâ şansımızın olduğunu düşünüyorum."







