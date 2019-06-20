Marcel Kittel, Jumbo- Visma ile bisiklete geri dönebilir

Mayıs ayında takımı Katusha-Alpecin ile sözleşmesi sona eren Kittel’in bisiklet sporuna ara verdiğini ve dinlenmek istediğini açıklamasına rağmen muhtemel bir dönüş için Jumbo-Visma’yla görüştüğü belirtildi.

Eski takımı Giant-Alpecin’de Alman sprinter ile birlikte çalışan Jumbo-Visma takım direktörü Merijin Zeeman, “Son birkaç yıldır sürekli kendisiyle iletişim halindeydik. Kurduğumuz temaslar çoğunlukla sadece bisiklet ile ilgili değil, hayatla da ilgiliydi. Katusha’dan ayrılmasının ardından ekibimize katılması fikrini aramızda tartıştık ancak elbette Marcel için en önemli şey açık olmak. Gelecekte ne istediği çok önemli. Bu sporda en iyi mi olmak istiyor yoksa yaşamına farklı bir yön vermek mi? Bu karar süreci onun için hala devam ediyor, bu sebeple biz de bu konuyla ilgili daha fazla konuşmuyoruz” dedi.

Her şeyin Kittel’in motivasyonuna bağlı olduğunu belirten Zeeman, 31 yaşındaki sprinterin istediği taktirde fiziksel olarak eski gücüne kavuşacağından emin olduğunu belirtiyor. “Döner mi dönmez mi sorusunun cevabını sadece Marcel verebilir. Eğer içinde hala o ateş varsa yine en iyi sprinter olacağından hiç şüphem yok” şeklinde konuşan Zeeman, Kittel’i ekibe almanın Jumbo-Visma’nın mevcut lider sprinteri Dylan Groenewegen için hiçbir sorun yaratmayacağına da inanıyor.

Pelotondaki en hızlı isimlerden biri olan ve bu sezon şimdiden yedi galibiyeti bulunan Groenewegen, Zeeman’a göre takımda Alman sprinter Kittel ile bir arada var olabilir.

(Cyclist)