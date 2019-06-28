Cim Bom’a Marcao piyangosu... Sarı- Kırmızılılar’ın scout keşfiyle devre arasında Chaves kulübünden 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı savunmacı, piyasa değerini şimdiden 3’e katlamış durumda. Sambacı’yı kadrosuna katmak isteyen İtalyan kulübü Atalanta, Galatasaray tarafından geri çevrilen 10 milyon Euro’luk teklifi, bu kez 12 milyon Euro’ya yükseltti.

Sarı-Kırmızılı yönetim teklifi değerlendiriyor, ancak 23 yaşındaki Marcao’nun Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermesi halinde tıpkı Ozan Kabak gibi değerini daha da arttıracağı görüşü hakim. Tandemi bozmak istemiyor İşte bu nedenle İtalyanlar’ın yaptığı son teklif de büyük ihtimalle geri çevrilecek. Ancak Atalanta’nın, Marcao’ya karşı olan ilgisinin devam edeceği tahmin ediliyor. Luyindama’nın bonservisini alan Galatasaray’da, teknik patron Fatih Terim’in savunma tandemini bozmak istemediği, bu nedenle Marcao’nun satışına çok sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında.