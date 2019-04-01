Cim-Bom'un devre arasında Portekiz temsilcisi Chaves’den transfer ettiği Marcao paylaşılamıyor.

Sarı-Kırmızılı takımda forma giymeye başladıktan hemen sonra İngiliz kulüplerinin radarına giren Brezilyalı stoper bu kez de Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma’nın gündemine geldi. İtalyan basını, Roma’nın transfer listesinin başında yer alan Marcao için 8 milyon euro civarında bir bütçe ayırdığını yazdı. Galatasaray, 3 aydan kısa bir sürede değerini ikiye katlayan Sambacı için 4 milyon euro bonservis ücreti ödemişti. (Star)