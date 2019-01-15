Marcao'nun sözleşmesinde özel madde! Fesih...

Chaves'in Tondela'yı 2-1 yendiği lig maçında genç futbolcu sakatlansaydı Galatasaray'a sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı doğacaktı.

15 Ocak 2019, Salı 08:06
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Marcao'nun sözleşmesinde özel madde! Fesih...

Galatasaray, transferini geçen hafta duyurduğu Marcao'ya dün kavuştu. Brezilyalı stoper, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

KAP açıklamasına rağmen pazar akşamı son kez Chaves formasını giydi. Bu durum Sarı-Kırmızılı camiada tartışmaya neden olurken, yönetimini şini garantiye aldığı öğrenildi. 3 buçuk sezonluğuna yıllık ücret ve bonservisine 6.3 milyon Euro yatırım yapılan Marcao, Chaves'in Tondela'yı 2-1 yendiği lig maçında sakatlansaydı Galatasaray'a sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı doğacaktı. Ancak mArcao sakatlanmadı ve fizik olarak yüzde 100 halde Galatasaray'a katılıyor. (Sabah)

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