Marcao'nun hesabı hacklendi! Beşiktaş'a transfer...
Galatasaraylı Marcao, Instagram hesabından Galatasaray'dan ayrıldığını ve Beşiktaş ile görüştüğünü açıklayan bir paylaşım yaptı. Ancak ilerleyen saatlerde durum anlaşıldı ki Brezilyalı stoperin hesabı hacklendi.
Gece yarısı saatlerinde Galatasaray'da forma giyen Marcao'nun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım damga vurdu.
Brezilyalı futbolcu, Instgram hesabından Galatasaray'dan ayrıldığını ve Beşiktaş ile görüştüğünü açıklayan bir paylaşım yaptı. Hesabın hack'lendiği iddiaları da gelen iddialar arasında.
Kısa zamanda bu mesaj sosyal medyada büyük ses getirdi.
Açıklama geldi
Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin'den konuyla ilgili açıklama geldi ve kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Marcao'nun hesabının hacklendiğini duyurdu.
Marcao da açıkladı
Brezilyalı stoper olayın büyümesinin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaparak hesabın hacklendiğini duyurdu.