Gece yarısı saatlerinde Galatasaray'da forma giyen Marcao'nun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım damga vurdu.

Brezilyalı futbolcu, Instgram hesabından Galatasaray'dan ayrıldığını ve Beşiktaş ile görüştüğünü açıklayan bir paylaşım yaptı. Hesabın hack'lendiği iddiaları da gelen iddialar arasında.

Kısa zamanda bu mesaj sosyal medyada büyük ses getirdi.

Açıklama geldi

Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin'den konuyla ilgili açıklama geldi ve kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Marcao'nun hesabının hacklendiğini duyurdu.

Marcao da açıkladı

Brezilyalı stoper olayın büyümesinin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaparak hesabın hacklendiğini duyurdu.



