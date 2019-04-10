Marcao'nun formasına 3 aday

Brezilyalı stoperin görevi için Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Fernando hazırlanıyor.

10 Nisan 2019, Çarşamba 08:32
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Marcao'nun formasına 3 aday

Galatasaray'ın ara transferleri Marcao ve Luyindama savunmayı toparladı. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıdaki 10 maçın 5'inde rakiplerine gol izni vermedi. Marcao öncesi 21 gol yiyen Galatasaray, sonrasında 10 maçta 6 golü ağlarında gördü. Fatih Terim, Marcao'nun derbide cezalı olmasına en çok bu yüzden üzüldü. Brezilyalı stoperin görevi için Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Fernando hazırlanıyor.

LUYİNDAMA'YA 2 MAÇ CEZA

PFDK, Yeni Malatya ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Luyindama'yı 2 resmi müsabakadan men etti. Sarı kart cezalısı olduğu için ligdeki Malatya maçında oynayamayan Kongolu, cezasını F.Bahçe derbisi ile Kayserispor mücadelesinde çekecek.

(Sabah)

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