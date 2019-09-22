Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Galatasaray, 23'te Seri ile öne geçmesine rağmen Malatyaspor 89'da Guilherme ile bulduğu gol sonucunda beraberliği yakaladı. Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında uzatma dakikalarında yediği gollerle sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu kez de 89'da yediği golle 2 puanı Malatya'da bıraktı.

Karşılaşama boyunca sık sık hata yapan ve sezon başından itibaren eleştirilerin hedefinde olan isim Marcao oldu. Brezilyalı stoperin geçen sezon ile bu sezon arasında büyük fark olması taraftarları sinirlendirdi.

Hatta bazı holiganların ileriye giderek Marcao'nun eşini ve çocuklarını hedef alarak attığı mesajlar, bardağı taşıran son damla oldu. Brezilyalı futbolcunun eşi Pan Teixeira, isyan etmek zorunda kaldı.

Galatasaraylı Marcao’nun eşi, kendisine ve çocuklarına edilen hakaretler sebebiyle Instagram hesabını dışarıya kapatacağını açıkladı.