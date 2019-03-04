Galatasaray'da performansıyla beğeni toplayan Marcao Erzurum deplasmanında yaptığı hatayla eleştirildi. Brezilyalı stoper, ilk yarıda yaptığı kritik hatayla takımının gol yemesine sebep oldu. Rashad ile girdiği mücadelede topa boşa çıkan Marcao, devamında gol olan pozisyondan sonra büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrasında konuşan genç stoper, “Yediğimiz golde belki farklı bir müdahale etmem gerekiyordu. Biz sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Galatasaray asla pes edecek bir takım değil. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor” dedi.