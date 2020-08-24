Marcao'dan kafa karıştıran paylaşım

Galatasaray'ın Brezilyalı stoper oyuncusu Marcao, geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Galatasaray formasıyla üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı

24 Ağustos 2020, Pazartesi 01:41 Son Güncelleme:
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Marcao'dan kafa karıştıran paylaşım

Galatasaray'ın Brezilyalı stoper oyuncusu Marcao, geç saatlerde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Galatasaray formasıyla çömeldiği ve üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı. Galatasaray'ın Güney Amerikalı stoper oyuncuları hakkında girişimde bulunması ve menajerleri ile görüşmesi de akıllarda soru işareti bıraktı

Bazı kullanıcılar ise yapılan paylaşımın, Marcao'nun vatandaşı Neymar'ın oynadığı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybetmesi nedeniyle yapıldığı yönünde yorumlar yaptı

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