Marcao'nun kupa maçında yaptığı hataların ardından Galatasaray'ın elenmesi üzerine, Brezilyalı savunmacının eşine sosyal medyadan hakaret dolu bazı mesajlar gönderildi. Bu duruma hem sinirlenen hem de üzülen 24 yaşındaki futbolcu, sabaha karşı bir açıklama yayınlayarak sitemini dile getirdi. Taraftarlara seslenen Marcao, kolay olmayan bir günü geride bıraktıklarını belirterek, "Maçta sebep olduğum penaltıdan dolayı özür dilemem gerektiğini düşünüyorum. Bu kulübü savunan herkes, her zaman en iyisini başarmak için elinden geleni yapıyor. Beni tanıyanlar da kendimi suçladığımı biliyorlar" dedi.

'Saygı rica ediyorum'

Son maçta sahada yaşadıklarının, kendisini daha fazla çalışmak ve gelişmek üzere motive ettiğini kaydeden Marcao, "Ancak burada bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor... Benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle ailemin tehdit edilmesini ve küstürülmesini kabul etmiyorum. Olayların birbiriyle karıştırılmasını ve sahada yaptığım bir hatanın aileme mâl edilmesini istemiyorum. Tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizlerin de aileme saygı göstermenizi rica ediyorum."