Galatasaray ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren Marcao, gün içinde 3 yıllık imzayı attı. Sözleşmesini uzatan başarılı savunma oyuncusu Marcao, teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür mesajı paylaştı.

Marcao, "Bana kimse inanmazken siz bana inandınız, iyi günümde kötü günümde benimleydiniz ve beni hep desteklediniz. Bana öğrettiğiniz her şey için çok teşekkürler Hocam..." ifadelerini yazdı. Marcao'nun bu ifadeleri 'Fatih Terim'e veda ediyor' yorumlarına neden oldu.





2018-19 sezonunda Fatih Terim döneminde alınmıştı

Portekiz ekibi Chaves'den 2018-19 sezonu devre arasında gelen Marcao, 102 maça çıkarken 1 kez Süper Lig ayrıca 1'er kez Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası kazandı











