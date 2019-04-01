Galatasaray'ın devre arasında Portekiz Ligi takımı Chaves'ten transfer ettiği Marcao, gösterdiği performansın ardından tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kısa süre içerisinde Avrupa kulüplerinin radarına giren 22 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim'den şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

'Bu bize güven kazandırdı'

"Bursaspor maçının ilk yarısında istediğimiz Galatasaray yoktu ama oyunu ikinci yarıda öyle bir değiştirdik ki... Olması gereken Galatasaray'ı sahada gösterdik ve mükemmel bir galibiyet aldık. Bu bize güven kazandırdı, şampiyonluğa olan inancımızı daha da artırdı."

'Sahamızda bir kişi fazla oynuyoruz'

"Sahamızda oynadığımız maçlarda daha iyi sonuçlar almamızın en büyük faktörü, tartışmasız taraftarımızın büyük desteği. Elbette gösterdiğimiz performans çok önemli ama taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onların desteğiyle sahamızda bir kişi fazla oynuyoruz."

'Luyindama beni çok rahatlatıyor'

"Luyindama, teknik olarak iyi bir futbolcu. Fiziği çok güçlü ve hava toplarında çok etkili. Bu tip özellikleri olması sahada beni çok rahatlatıyor. Lisan konusunda sıkıntı yaşıyoruz ama futbolun dili ortak. Bazen mimiklerle, bazen kısa kelimelerle anlaşmaya çalışıyoruz."

'En önemli sebeplerinden biri tabii ki Fatih Terim'

"Takıma bu kadar çabuk uyum sağlamamın en önemli sebeplerinden biri tabii ki Fatih Terim. Onun bana yaklaşımı, sergilediği tutum ve sürekli yardım etmesi bu dönemi kolay geçmemi sağladı. Hocam oyunu geriden kurma konusuna çok fazla önem gösteriyor. Benim oyun felsefem de bu şekilde. Geriden oyun kurmayı seven bir stoperim. Uzun top atmaktan nefret ediyorum. Bu nedenle geriden oyun kurmak benim pozitif yanlarımı ortaya çıkarıyor."