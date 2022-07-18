2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten, Galatasaray 'a 4 milyon Euro bedelle transfer olan Marcao geçtiğimiz günlerde bonuslarla birlikte 15 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Brezilyalı savunmacının alındığı ilk dönem hem yönetim hem de teknik heyet oldukça eleştirilirken, zaman onları haklı çıkardı...

26 yaşındaki stoper kendisi için verilen bonservisin yaklaşık 4 katına İspanya'ya gitti, üstelik Sarı-Kırmızılı formayla da oldukça iyi işler çıkarttı.









Galatasaray'a transferinde kendisine Fatih Terim referans olurken, Marcao da hocasını unutmadı. İspanya'da, Aslan'ın eski idari menajeri Mert Çetin'le buluşan tecrübeli oyuncu, Fatih Terim'le de görüntülü konuştu. Marcao, bu anları sosyal medya hesabından 'Sonsuz saygı ve şükranla' notuyla paylaştı.

İşte o paylaşım: