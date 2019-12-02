Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından 90 dakikayı değerlendiren Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Sörloth’un golünde kendisine faul yapıldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Bence kesinlikle bir fauldü'

''Rakip forvet vurmadan önce iki elini hissettim, beni ittiğini hissettim. Bence kesinlikle bir fauldü. Hemen ondan sonra akabinde hakeme gitti söyledim ama kendisini takdir hakkını bu yönde kullandı. Bence kesinlikle bir faul var rakibin attığı golden önce. Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Trabzonspor kendi sahasında iyi oynayan bir takım ama biz de en iyi şekilde hazırlandık bu maça. Bütün takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum ortaya koyduğumuz ruhtan ötürü, ortaya koyduğumuz oyundan ötürü. İyi oynayan bir Galatasaray vardı. 1 puanı aldık, 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Yine de deplasmanda alınan 1 puanın kötü değil.''