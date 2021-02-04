MENÜ

Marcao'da son dakika! Serbest kalma bedeli "20 milyon Euro"

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-Kırmızılı takımda sırada iç transfer var. Yönetim Marcao'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

04 Şubat 2021, Perşembe 10:13 Son Güncelleme:
- A +
Marcao'da son dakika! Serbest kalma bedeli '20 milyon Euro'

Ara transferde 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da sıra iç transfere gelirken, listenin ilk sırasına Marcao yazıldı. Bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek Marcao'yu en değerli oyuncusu olarak gören yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı stoperle görüşme kararı aldı.

Serbest kalma bedeli 20 milyon Euro

850 bin Euro garanti ücreti ile A Takım'ın en az kazanan isimlerinden olan başarılı savunmacıya zam yapılacak. Ücretinin 1.5 milyon Euro seviyesine çıkarılması planlanan Marcao'nun sözleşmesi uzatılacak ve 20 milyon Euro'ya yakın serbest kalma maddesi eklenecek. 24 yaşındaki sambacıya sezon başında Roma'dan 13 milyon Euro'luk teklif gelmişti. Marcao'dan daha fazla bonservis beklentisinde olan Aslan, İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği oyuncusunun sözleşmesini uzatarak transfer pazarlıklarında elini güçlendirecek.


İlgili Haberler
Ozan Kabak'tan Berke Özer'e... 2000 doğumlu altın jenerasyon U17 Takımı'nın kariyer yolculuğu


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...