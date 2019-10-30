Marcao yerine sürpriz isim

Teknik direktör Fatih Terim’in “joker” olarak gördüğü zaman zaman ortada ve gerekirse ileride de şans verdiği Hollandalı oyuncu, Türk Telekom’daki Çaykur Rize mücadelesinde on birde yer alacak. Bir diğer stoper de her zamanki gibi Luyindama olacak.

Yalnız adam Andone

Aslan’da Gomis’ten sonra forvet konusunda bir türlü dikiş tutturulamadı. Eren Derdiyok ile teknik ekibin problem yaşaması, ardından taraftarın tepkisi sonrasında Diagne ve Mitroglou’dan da istenilenin alınamaması sonrası Falcao ile Andone geldi. Herkes Falcao’yu beklerken Andone’ye mecbur kalındı. Ki, Romen oyuncu da ileride hep yalnız kaldı ve bir türlü istediği pasları alamadı. Buna rağmen altı maçta süre bulup kendi şahsi çabasıyla iki gol kaydetti.