Marcao uçacak!

Galatasaray, geçen sezonun ortasında transfer ettiği Marcao için büyük hesaplar peşinde... Teknik heyet ve yönetime göre, Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı, fiyatının katlanmasına neden olacak.

Portekiz Ligi’nde geçen sezon küme düşen Chaves’ten 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Marcao, bir scout transferi olarak dikkat çekmişti. İspanyol ve İtalyan kulüplerinin radarında bulunan savunmacıyı sarı-kırmızılı takıma kazandıran yönetim, fazla ödeme yaptıkları iddiasıyla eleştirilmişti.

Ancak Marcao, Galatasaray’a kısa sürede uyum sağladı ve Luyindama ile birlikte takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Zaman zaman hatalar yapsa da, genç oyuncunun potansiyeli, sarı-kırmızılıları umutlandırdı. Avrupa’nın üst düzey kulüplerinin sol ayaklı, oyun kurma özelliği olan futbolculara rağbet göstermesi ve bu özelliklere sahip oyuncuların çok az olması da Cim-Bom’un beklentilerini daha da artırdı. Teknik heyet ve yönetim, Brezilyalı stoperin 35-40 milyon euroya satılabileceğine inanıyor.

Üstelik Marcao, Galatasaray’dan 800 bin euro yıllık ücret alıyor. 2021-22 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun gelecek sezonla birlikte en çok rağbet gören isimler arasına gireceği dile getirildi.

(Milliyet)