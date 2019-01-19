Marcao: Takım arkadaşlarım bana çok destek oldu

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş (2), Onyekuru (3) ve N'Diaye kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Brezilyalı stoper Marcao'ya ikinci yarının ilk maçında ilk 11'de şans buldu.

Brezilyalı stoper maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı'nın maç sonu açıklamaları:

“Galatasaray’da olduğum için çok mutluyum, dünya çapında tanınan bir takımda forma giyiyorum.”

“Galatasaray gibi büyük bir kulübe geliyorsanız yeteneklerinizi hemen ön plana çıkartmak zorundasınız. Ben de bunu yaptım. Ailem ve takım arkadaşlarım bana destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum”