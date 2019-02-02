Marcao: Önümüze bakmamız gerek

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, 1-1'lik eşitlikle biten Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu şöyle konuştu:

"Bu akşam kötü oynadık. Çok büyük bir takımız, hedefi şampiyonluk olan bir takımız ama bugün sahada böyle bir takım yoktu. Diğer taraftan bakarsanız, deplasmanda oynuyorsunuz ve 1 puan alıyorsunuz. Önümüze bakmamız gerek. Bu zamana kadar hep iyi oynayan bir takım vardı, bugün bu zamana kadar oynadığımız gibi oynayamadık. Buna rağmen deplasmandan aldığımız 1 puan ilerleyen dönemde bize yardımcı olabilir."