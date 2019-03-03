Marcao o pozisyonu anlattı: Ne yazık ki pozisyonun içindeydim

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, 1-1 berabere kaldıkları Erzurumspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

03 Mart 2019, Pazar 21:18 Son Güncelleme:
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Marcao o pozisyonu anlattı: Ne yazık ki pozisyonun içindeydim

Süper Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor'un attığı golde pozisyonun içindeki adam olan Marcao, ''İlk golde ne yazık ki pozisyonun içindeki oyuncuydum. Belki daha farklı bir şekilde girmem gerekiyordu ama sonuçta biz Galatasaray'ız bu maçı bir kenara bırakmamız gerekiyor.'' diye konuştu.

Son ana kadar mücadele edeceklerini ifade eden başarılı oyuncu, ''Daha önümüzde 10 maç var. Galatasaray son ana kadar mücadele eder, bu yüzden Galatasaray'dır. İkinci yarıya iyi başladık ama ne yazık ki sonuç istediğimiz gibi olmadı. Artık kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız gerekiyor.'' diyerek sözlerini noktaladı.

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