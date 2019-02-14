Marcao o anı değerlendirdi: Pozisyon penaltı değildi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Benfica'nın kazandığı penaltıda topun eline çarpmadığını ifade eden Marcao, "Hep dürüst oldum, her zaman doğruyum. Penaltı değildi. Şikayet etmeyi seven bir insan değilim, artık kararı değiştiremezsiniz ama penaltı değildi." diye konuştu.

Artık rövanş maçını düşünmelere gerektiğini ifade eden "Maçta yaptığımız hatalar da vardı. Bu maçı, hataları bir kenara bırakıp, ikinci maçı düşünmeliyiz. Çok hata yaptık. Bu seviyelerde, bu hataları yapmamalısınız. Sonuçta bir maç daha var. O maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız." dedi ve sözlerini noktaladı.

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