Galatasaray, 2-1 yenilginin rövanşında deplasmanda karşılaştığı Benfica ile 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Brezilyalı stoper Marcao, Avrupa Ligi'ne veda ettikleri için üzgün olduklarını belirtti ve ''Bugün rakibini iyi kontrol eden bir Galatasaray vardı. Devamlı onların yakınındaydık, rahat oynatmadık. Pozisyona giren de bir Galatasaray vardı. Belki son vuruşlarda daha etkili olabilirdik. Ne yazık ki Avrupa Ligi'nin dışında kaldık.'' diye konuştu.

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