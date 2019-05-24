Marcao: Melo ile benziyoruz

Sarı-kırmızılıların başarılı stoperi, Türkiye’de kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi, “Son maçımızda Melo’ya zamanında yapılanlar bana yapıldı. Tarzımız, stilimiz benzetiliyor. Geldiğimden beri hep bunu duyuyorum. Eşim ilk başlarda Türkiye’ye gelmeye çekinmişti. Ancak şu an buradan ayrılmak istemiyor” dedi.

Galatasaray’a devre arasında katılan Marcao, Türkiye’de ailece çok mutlu günler geçirdiklerini anlattı. Brezilya medyasından Globo Esporte’de, “Yeni Melo” başlığıyla vitrine çıkarılan 22 yaşındaki başarılı stoper bu benzerliği kabul ederek, “Ligdeki son maçımızda benzer görüntüler oldu. Melo’ya zamanında yapılanlar bana yapıldı. Tarzımız, stilimiz benzetiliyor. Geldiğimden beri hep bu benzerliği duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de taraftarlarla arasının çok iyi olduğunu ailesinden örnekler vererek anlatan Brezilyalı, “Buradaki taraftarlar Brezilya’dan daha fanatik. Her olumlu sonuç sizi taraftarların gözünde çok büyük yapıyor. Çok büyük etki bırakıyor. Taraftarlar kızımla bile fotoğraf çektiriyor. Eşim ilk başlarda gelmeye çekinmişti. Ancak şu anda Türkiye’den ayrılmak istemiyor. Burada Brezilyalılara karşı çok sevgi var. Melo’da da benzer durum vardı” dedi.

Genç savunmacı, teknik patron Fatih Terim’i çok sevdiğini aktardı. Terim’in büyük bir teknik adam olduğunu kaydeden Marcao, “Çalıştığım en iyi hocalardan biri. Her takım Fatih Terim gibi bir teknik direktör ister. Bir baba gibi. Takım içerisinde nasıl iyi bir atmosfer yaratılır çok iyi biliyor. Abel Braga’ya çok benzetiyorum. Hep konuşup motive ediyorlar, fantastik” yorumunu yaptı.

Şampiyonluk kutlamalarından çok etkilendiğini dile getiren sarı-kırmızılı yıldız, “Stattan antrenman sahasına normalde 30-40 dakika süren yolu 3 saatte geldik. Gerçekten çok fantastikti. Sokaklarda her yerde insanlar vardı. Esas partimiz cumartesi olacak” diye konuştu.

Marcao takım olarak çok sevindiklerinin de altını çizerek, “Hepimiz çok ama çok mutluyuz. Evet baskı çok fazlaydı. Çünkü Galatasaray ülkenin en iyi takımlardan biri ve hep şampiyonluk bekleniyor. Herkes çok eğlendi. Şimdi Şampiyonlar Ligi’ni bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

(Milliyet)