Marcao: Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik

Galatasaray'ın Brezilya'lı stoperi Marcao, Göztepe'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten genç oyuncu, ''Kimse kaybetmek istemez. Biz de buraya kaybetmek için gelmedik. İlk yarıda maça hakim olan bir Galatasaray vardı. Ne yazık ki kendi hatamızdan bir gol yedik.'' dedi.

21 Aralık 2019, Cumartesi 22:25
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Marcao: Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik

Süper Lig'İn 16. haftasında Göztepe'ye 2-1 kaybeden Galatasaray, ligde oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın genç stoperi Marcao, mağlubiyeti hak etmediklerini ifade etti.

Kendi hatalarından dolayı gol yediklerini belirten Marcao, ''Kimse kaybetmek istemez. Biz de buraya kaybetmek için gelmedik. İlk yarıda maça hakim olan bir Galatasaray vardı. Ne yazık ki kendi hatamızdan bir gol yedik. Bence maçın kontrolü bizdeydi ve mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik. Kapanmayacak bir fark yok. Her şey elimizde. Geçen seneyi hâlâ unutmadık. Rakiplerimiz de unutmasın.'' dedi.

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