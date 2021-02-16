Stoper mevkisinde görev yapan Marcao Brezilyalıdır. Günümüzde genç stoperlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ünlü futbolcu şuan ülkemizde bulunan Galatasaray takımında forma giymektedir.

Marcao kimdir, kaç yaşında?

Ünlü futbolcu Marcao ülkemizde forma giyen Brezilyalı futbolcular arasında yer almaktadır. Marcao 5 Haziran 1996 doğumludur. Doğum tarihinden de anlaşılacağı üzere Marcao 24 yaşında olan bir futbolcudur.

2018-19 sezonunu ara transfer bölümünde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la sözleşme imzaladı Galatasaray ile ilk resmi müsabakasına, 2018-19 sezonunun 18. devresinde Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray futbol takımının 6-0 kazandığı Ankaragücü müsabakasında çıktı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Marcao 90 dakika forma giydi. Takıma dahil olmasının ardından çıkılan 10 lig müsabakasının tamamında 90 dakika forma giydi. Ligin 28. hafta müsabakası olan Fenerbahçe derbisinde kart cezası sebebiyle forma giyemedi. 14 Şubat 2019'da oynadığı Benfica müsabakasıyla kariyerinin ilk UEFA Avrupa Ligi müsabakasına çıkmış oldu. 15'i Süper Lig olmak üzere seneyi 21 maç ile tamamladı. Sezon tamamlandığında Galatasaray ile ilk Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşamış oldu.

2019-20 futbol yılına ilk haftadaki Denizlispor müsabakası ile başladı. Maçın 34. ve 43. sürelerinde art arda sarı kart görerek oyundan men edildi. İkinci hafta mücadelesinde cezası sebebiyle forma imkanı bulamadı. Daha sonraki 7 müsabakada 90 dakika forma giyerken 10. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasını yine cezası sebebiyle kaçırdı. 18 Eylül 2019 zamanında Club Brugge müsabakasıyla ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi.

Galatasaray futbol takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın hepsinde 90 dakika sahada kaldı. 28'i lig olmak üzere total olarak 39 maçla sezonu tamamladı. Bunun yanı sıra 7 Ağustos 2019 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazanmış olduğu Akhisar Belediyespor maçıyla kariyerinde ilk kez TFF Süper Kupa'yı kazandı. Stoper olan Marcao süper ligde yalnızca Galatasaray forması giymiştir.

Galatasaray'a hangi takımdan geldi?

İlk profesyonel mukavelesini 12 Nisan 2014 gününde Brezilya Seri B takımlarından Avaí FC'yle yaptı. Resmi olarak ilk lig müsabakasına 17 yaşında Chapecoense karşısında 1-4 mağlup oldukları maçta çıktı. 5 Şubat 2015 gününde Seri A takımlarından Atlético Paranaense'ye transfer oldu. Bu futbol kulübünde kaldığı süre boyunca sırasıyla, 2015 senesinde Seri D takımlarından Guaratinguetá'ya, 2016 senesinde ise Ferroviária'ya kiralık olarak gönderildi.

2017 yılının Ocak ayında Atlético Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun tamamlanmasının ardından ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı ve kariyerinde ilk defa yurt dışında bir kulüpte forma giydi. 2017-18 sezonunu Rio Ave'de tamamlayan Marcao, 20 lig, 3 Portekiz Kupası müsabakasına çıktı ve sezonu 23 maçla tamamladı. Aynı yılda Rio Ave, ligi 5. sırada tamamlamayı başardı.

2018 senesinin yaz döneminde Atlético Paranaense'den ayrılan Marcao, bir defa daha Portekiz'in yolunu tuttu ve Primeira Liga ekiplerinden Chaves'e transfer oldu. Chaves takımında forma giymiş olan Marcao süper lig ekiplerinden Galatasaray futbol kulübüne Chaves takımından geldi.

5 Haziran 1996 doğumlu stoper Marcao iyi bir kariyer yolunda ilerlemektedir. 2021 yılında ise şuanda da mukavelesi bulunduğu Galatasaray takımında forma giymektedir. Şuan da ise sözleşmesi devam etmektedir.

Marcao'nun maaşı ne kadar?

Brezilyalı stoper Marcao zamsız sözleşmesine göre bu sene içerisinde Galatasaray futbol takımından yıllık 850 bin euro maaş alacaktır. İnternet sitelerinde bazı haberlere göre ise Galatasaray futbol takımı yönetiminin futbolcunun maaşına zam yapılacağı yer almaktadır.

Genel Olarak Marcao

5 Haziran 1996 tarihinde doğmuş olan futbolcunun tam adı Marcos do Nascimento Teixeira. 24 yaşında olan genç futbolcu Marcao adıyla biliniyor. 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper ayak olarak solunu kullanıyor. Futbola ilk olarak Atletico Paranaense'de başlayan Marcão, bu kulübün ardından kiralık olarak Goianiense'nin yolunu tuttu.

1 yıl burada forma giymesinin ardınan genç futbolcu Portekiz takımı Rio Ave'ye transfer oldu. 2018 senesinde Portekiz temsilcisi Chaves takımına transfer olan Marcao, Burada oynamış olduğu sezon 16 maçta formayı sırtına geçirirken 2 kez de topu filelerle buluşturdu.

Marcao kendini geliştirebileceği bir kulübe ve Avrupa piyasasına kolay bir şekilde gideceğinden dolayı Türkiye'yi tercih etmiştir.