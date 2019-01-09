Galatasaray Portekiz'in Chaves takımında forma giyen Marcao'yu KAP'a bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Transferin açıklanmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar oyuncunun kariyerini araştırmaya başladı.

Marcao kimdir? Kaç yaşında, nereli?

5 Haziran 1996 doğumlu olan futbolcunun tam isi Marcos do Nascimento Teixeira. 22 yaşında olan genç futbolcu Marcao ismiyle biliniyor. 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper sol ayağını kullanıyor. Futbola Atletico Paranaense'de başlayan Marcão, ardından kiralık olarak Goianiense'nin yolunu tuttu. 1 sezon burada forma giydikten sonra genç futbolcu Portekiz ekibi Rio Ave'ye transfer oldu. 2018 yılında Portekiz temsilcisi Chaves'e transfer olan Marcao, Bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı. Brezilyalı stoperin piyasa değeri 900 bin euro.