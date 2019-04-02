Marcao: Kazanmak için sahaya çıktık ama olmadı

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, ''Final dokunuşlarında istediğimizi yapamadık. Kazanmak için sahaya çıktık ama olmadı, yine de ikinci maçta daha iyi oynayıp turu geçme şansımız var." diye konuştu.

02 Nisan 2019, Salı 22:24 Son Güncelleme:
- A +
Marcao: Kazanmak için sahaya çıktık ama olmadı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 71'inci dakikasında 10 kişi kalan sarı kırmızılılar, karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Marcao, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eksik olan tek şey goldü. Baskılı ve iyi oynayan bir Galatasaray vardı, pozisyonlar bulduk ama üçüncü bölgede final dokunuşlarında istediğimizi yapamadık. Kazanmak için sahaya çıktık ama olmadı, yine de ikinci maçta daha iyi oynayıp turu geçme şansımız var."

"Bu tip konulara çok girmek istemiyorum ama hakem kararlarına yorum yapmaya başlarsam, gergin durumdayız, istemediğimiz sonuç aldık, yanlış yorumlar yapıp bu duygusallıkla ceza alabilirim. Luyindama oynamıyor ama Galatasaray büyük bir takım, herkesin üstesinden geleceğiz"

Bu haberi de okudularGalatasaray'a Luyindama şoku! Fenerbahçe derbisinde yok

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.