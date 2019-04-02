Marcao: Kazanmak için sahaya çıktık ama olmadı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 71'inci dakikasında 10 kişi kalan sarı kırmızılılar, karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Marcao, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eksik olan tek şey goldü. Baskılı ve iyi oynayan bir Galatasaray vardı, pozisyonlar bulduk ama üçüncü bölgede final dokunuşlarında istediğimizi yapamadık. Kazanmak için sahaya çıktık ama olmadı, yine de ikinci maçta daha iyi oynayıp turu geçme şansımız var."

"Bu tip konulara çok girmek istemiyorum ama hakem kararlarına yorum yapmaya başlarsam, gergin durumdayız, istemediğimiz sonuç aldık, yanlış yorumlar yapıp bu duygusallıkla ceza alabilirim. Luyindama oynamıyor ama Galatasaray büyük bir takım, herkesin üstesinden geleceğiz"

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