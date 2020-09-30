Brezilyalı stoper Marcao için Galatasaray ile Roma arasındaki flört devam ediyor. İtalyan kulübü, 15 milyon Euro'luk bonservis teklifinin kabul edilmemesinin ardından, zorunlu satın alma maddesiyle kiralama formülünü gündeme getirmiş ve sezon sonu için 18 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, genç savunmacının mutlaka takımda kalmasını ve Marcao-Luyindama tandeminin bozulmamasını istiyor. Cim Bom'da yıllık 850 bin Euro'ya oynayan Marcao ise transferi hakkındaki kararı kulübe bıraktı.

Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Sambacı, "Alınacak her türlü karara saygılıyım" diye konuştu.





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