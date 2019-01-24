Marcao hakkında övgü dolu sözler

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'nun insani yönlerini ve sporcu kişiliğini, onu en iyi tanıyan isimlerden Rio Ave İletişim Direktörü Marco Carvalho Milliyet'e anlattı.

Geçen sezon görev yaptığı Portekiz kulübünde Cim-Bom'un yeni ismiyle birlikte çalışan Carvalho, Marcao'nun futbolcu olan ağabeyi Dionatan Teixeira'nın kalp krizi nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybetmesinin onu çok etkilediğini dile getirdi. Carvalho şöyle devam etti: "Ağabeyi Marcao için bir kahraman, bir rol modeldi. Bize sürekli ondan bahseder, nasıl harika bir insan ve futbolcu olduğunu anlatırdı. Dolayısıyla ölüm kendisinde büyük bir yıkıma neden oldu. Ölen ağabeyinin eşi ve çocuğuna Marcao bakıyor, onlara hem ekonomik hem de manevi olarak destek veriyor. Koca yürekli bir insan olduğunu bu olayda da gösterdi."

Çok çalışan bir futbolcu olduğunu da anlatan Portekiz ekibinin iletişim direktörü, "Bizdeyken idmana ilk gelen ve tesisleri en son terk eden o olurdu. Ağabeyini kaybettiği dönemde maça çıkmasa da, idmanlarını hiç aksatmadı, o dönem bile çalıştı. Soyunma odasında oldukça neşelidir. Şakalar yapmayı sever ve arkadaşları ile ilişkisi çok iyidir. Ancak takım kaybettiğinde onu gülerken asla göremezsiniz. Marcao da Fatih Terim gibi kaybetmekten hiç hoşlanmaz, maçı çevirmek için elinden geleni yapar. Fizik gücü nedeniyle Türkiye ligi ona çok uygun bir lig, hava toplarındaki hakimiyeti ve pas becerisiyle de öne çıkacak, Galatasaray'da iyi işler yapacaktır" diye konuştu.



