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Marcao: Geçen sene Kadıköy'de kazanmıştık

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Derbi hakkında konuşan Marcao, "Geçen sezon Kadıköy'de güzel bir galibiyet aldık. En iyi şekilde konsantre olup kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı

02 Şubat 2021, Salı 21:23 Son Güncelleme:
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Marcao: Geçen sene Kadıköy'de kazanmıştık

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Derbi hakkında konuşan Marcao, "Bambaşka bir maç olacak. Çok iyi dinlenmeli ve hazırlanmalıyız. Geçen sezon Kadıköy'de güzel bir galibiyet aldık. Bambaşka bir maça çıkacağız ve bambaşka bir hikayesi olacak. En iyi şekilde konsantre olup kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı

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