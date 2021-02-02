Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Derbi hakkında konuşan Marcao, "Bambaşka bir maç olacak. Çok iyi dinlenmeli ve hazırlanmalıyız. Geçen sezon Kadıköy'de güzel bir galibiyet aldık. Bambaşka bir maça çıkacağız ve bambaşka bir hikayesi olacak. En iyi şekilde konsantre olup kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı