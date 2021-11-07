Marcao: Geçen sene bir puanımız olsaydı şampiyon olacaktık

Süper Lig 'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da maçın ardından Marcao açıklamalarda bulundu.

Kolay bir rakibe karşı oynamadıklarını belirten Marcao, geçen seneyi hatırlatarak, 1 puanın önemine dikkat çekti.

Marcao'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kolay bir rakibe karşı oynamadık. Topla oynamayı seven bir rakipti. Biz de elimizden geleni yaptık. Tabii ki 3 puan kazanmak isterdik ama geçen seneyi unutmayalım. Bir puanımız olsaydı şampiyon olacaktık. Bu 1 puanı kayıp olarak değerlendirmeyelim."





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