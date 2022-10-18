Sezon başında Galatasaray 'dan 12 milyon Euro ve bonuslar karşılığında La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olan Marcao, transfer sürecini ve Sevilla'da yaşadıklarını Relevo'ya anlattı.

Brezilyalı stoper sakatlığı sebebiyle uzun bir süre forma giyememesinin ardından sahalara dönüşünü şu sözlerle ifade etti; "Futboldan hiç bu kadar uzun süre ayrı kalmamıştım. Daha güçlü döneceğime dair inancım hep vardı.

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Tam anlamıyla henüz hazır değildim, ancak Sampaoli benimle görüşme yaptı. Antrenmanlarda iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissettiğimi söyledim ve oynamam yönünde karar aldık."

"GALATASARAY'DA DEVAM ETMEK ZORUNDAYDIM"

Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'dan Sevilla'ya olan transfer sürecini de şöyle aktardı; "Sevilla beni aradığında herşey harikaydı. Bir müddet daha Galatasaray'da devam etmek zorundaydım. Şu an Sevilla'da olmak benim için çok önemli"

MARCAO'DAN MONCHI SÖZLERİ

24 yaşındaki başarılı oyuncu Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile ilgili olarak ise, "Monchi bana takımla ilgili birşeyler anlatmadı. Sevilla şehrini, tarihini ve sahip olduğu harika futbol takımını zaten biliyordum" ifadelerini kullandı.





FERNANDO HAKKINDA...

Marcao, bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve Sevilla'da takım arkadaşı olduğu Fernando hakkında da konuştu. Marca, Fernando ile ilgili olarak, "Kampın ardından Fernando'yu daha fazla görmeye başladım. Onun oyun tarzunu çok beğeniyorum" dedi.