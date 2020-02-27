Marcao, Fenerbahçeli eski yöneticiyle atıştı

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Marcao, Kadıköy’deki galibiyeti temsilen koluna 23.02.2020 dövmesi yaptırdığı videoyu paylaştı.

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hulusi Belgü de, Marcao’nun bu videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, “20 sene sonra alınan ilk galibiyete bu kadar mı sevindiniz? Hani sizin UEFA kupanız vardı? Hani siz çok şampiyon olmuştunuz? 20 sene sonra bir kez daha yenersiniz inşallah. 2040’ta!” diye yazdı. Marcao bu yazıya, 4 yıldız ve sus işaretli emojiyle yanıt verdi.

Belgü ise 1959 yılından önce çeşitli şampiyonlukları işaret eden ve ‘5 yıldızlı’ Fenerbahçe logosunun bulunduğu bir görsel paylaştı. Marcao da bu görseli Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kaldırdığı fotoğrafla karşıladı.