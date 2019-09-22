Marcao: Fenerbahçe karşısında akıllı oynamamız lazım

Marcao'nun yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

"Kötü orta gol oldu"

Yediğimiz golde kötü bir orta boş adamın önüne düştü. Oradaki bitirici vuruş iyiydi ama şanssız bir goldü.

"Luyindama ile iyi olacağız"

Luyindama ile her maç daha iyiye gidiyoruz. 'Yüzde 100'üz' diyemem ama daha iyiye gideceğiz. 1 puan ligde her zaman önemlidir. Kayıp ama 1 puanı da küçümsememek lazım.

"Derbide akıllı olmamız lazım"

Haftaya çok önemli bir maç, derbi bizi bekliyor. Baskı yapacağız ama bunu aklımızı kullanarak yapmamaız lazım.