Marcao büyük beğeni topladı

Ankaragücü mücadelesinde kusursuz bir performans ortaya koyan Aslan’ın yeni stoperi Marcao, sınıfı geçmeyi başardı. Özellikle soğukkanlılığı ve topu oyuna sokuşu ile büyük beğeni kazanan 22 yaşındaki savunmacı, mücadelenin ardından, “Şampiyonluk yolunda ilk adımı attık. İlk maçımda kendi yeteneklerimi ön plana çıkartmaya çalıştım” yorumunu yaptı.

Galatasaray evinde mutlu

Süper Lig’de son olarak Türk Telekom Stadyumu’nda Ankaragücü’nü 6-0 ile deviren Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda sahayı rakiplerine dar etmeye devam ediyor. Aslan, bu sezon iç sahadaki 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken hiç yenilgi yüzü görmedi. Öte yandan Sarı- Kırmızılılar, ligde kendi sahasında oynadığı son 29 maçta 24 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

‘Ankaragücü maçı sizi aldatmasın’

Sarı-Kırmızılılar’ın teknik heyeti, Ankaragücü karşısında alınan 6-0’lık galibiyetin ardından oyuncuları rehavete kapılmaması konusunda uyardı. Maçtan sonra Fatih Terim’in yardımcısı Hasan Şaş, “Ankaragücü galibiyeti sizi yanıltmasın. Önümüzde sert maçlar olacak. Göztepe ve Alanya maçlarını kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda yeniden en büyük favori biz oluruz, ipler elimize geçer” dedi.

İzin bitti gözler kupada

Ankaragücü karşılaşmasının ardından bir günlük izin yapan Galatasaraylı futbolcular, Türkiye Kupası’nda yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen ve yarın gerçekleşecek Boluspor maçı için hazırlıklara bugün başlıyor. Öte yandan ligin 11. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında 10 maç ceza alan Fatih Terim, Bolu maçının ardından Göztepe karşısında takımının başında olacak.