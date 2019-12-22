Marcao: Bunu hak etmedik

Son dönemde savunmada istenen performansı gösteremeyen Marcao, Göztepe yenilgisini şu sözlerle değerlendirdi: “Kimse kaybetmek istemez. Biz de buraya kaybetmeye gelmedik. Maça hakim olan bizdik. Ne yazık ki kendi hatamız nedeniyle golü yedik. Maçın kontrolü bizdeydi. Bu mağlubiyeti hak etmedik. Önümüzde çok maç var, en iyi şekilde bunlara hazırlanacağız. Ligin geri kalanında her şey bizim elimizde, kapanmayacak bir fark yok.”