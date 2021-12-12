Marcao bugün belli olacak

Lazio maçının kahramanlarından Marcao, Sivas deplasmanında forma giyemeyebilir. İtalya'daki karşılaşma öncesi sol kasık adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Brezilyalı futbolcu, soyunma odasında yapılan tedaviyle sahaya çıkmıştı.

Buna rağmen müthiş bir performans ortaya koyan Marcao'nun tedavisine Lazio maçından sonra başlandı. Genç oyuncunun Sivas karşısında forma giyip giymeyeceği, bugünkü risk/analiz karşılaştırılmasına göre belli olacak. Marcao formaya yakın olsa da riske edilmeme ihtimaline karşın Luyindama ilk 11'e hazırlanıyor.