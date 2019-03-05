Marcao ağzını açmadı

BB Erzurumspor deplasmanında yenen golde büyük hatası bulunan Marcao, karşılaşma sonrası üzüntüsünü gizleyemedi.

05 Mart 2019, Salı 06:18
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Marcao ağzını açmadı

Erzurumspor maçında yaptığı hata sonucu takımının gol yemesine sebep olan Marcao’nun, çok üzüntülü olduğu ve takım otobüsünde kimseyle konuşmadığı öğrenildi. Soyunma odasında arkadaşlarından özür dileyen Brezilyalı savunmacı, maçtan sonra da, “Gol pozisyonunda ne yazık ki pozisyonun içindeki oyuncuydum. Belki daha farklı müdahale edebilirdim o pozisyonda. Önümüzde 10 maçımız daha var. Mücadeleye devam etmemiz gerekiyor” demişti.

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