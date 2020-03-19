Marcao açık ara önde

Süper Lig’de geride kalan 26 haftada, takımın en hırçın oyuncusu olarak Marcao dikkat çekiyor. 23 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon forma giydiği 23 Süper Lig maçında tam 9 kez sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gördü. Genç savunmacı, bu kartlar nedeniyle 3 kez cezalı duruma düştü. Marcao’yu kart raporunda Belhanda takip ediyor. Faslı futbolcu 15 lig maçında 4 sarı, 1 de kırmızı kart gördü, 2 kez cezalı duruma düştü. Orta sahanın dinamosu Seri’nin ise 19 lig maçında 3 sarı, 1 de kırmızı kartı var. Fildişi Sahilli futbolcu, cezası nedeniyle 1 kez takımını yalnız bıraktı. Devre arasında Olympiakos’u kiralanan Emre Mor ise bu sezon ligde kırmızı kart gören diğer Galatasaraylı futbolcu oldu.

En centilmeni Muslera

Takımın başı çeken diğer hırçınları, 22 lig maçında 7 sarı kart gören Mariano ile 6 sarı kart gören Ömer Bayram’dı. İki tecrübeli futbolcu da birer kez takımını yalnız bıraktı. Devre arasında Ajax’a kiralanan Babel’in 5 sarı kartı 1 cezası, Lemina’nın da 4 sarı kartı 1 cezası bulunuyor. Muslera ve Falcao ise bu sezon ligde Galatasaray’ın en centilmen oyuncuları olarak öne çıkıyor.



