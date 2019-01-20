Marcao 40 yıllık Aslan gibi

Serdar Aziz’i kadroda düşünmeyen, Ozan Kabak’ı Alman ekibi Stuttgart’a satan Galatasaray’da dün stoperde Maicon’un yanında yeni transfer Marcao oynadı. Devre arasında Portekiz ekibi Chaves’ten alınan Brezilyalı stoperi Fatih Terim, ayağının tozuyla Ankaragücü maçında ilk 11’de oynattı. Bonservisine 4 milyon Euro ödenen ve 2022’ye kadar sözleşme imzalanan 22 yaşındaki savunmacı, performansıyla büyük beğeni kazandı. Sol ayaklı olan Marcao, istatistik tahtasına da imzasını attı.

En çok top kapan oyuncu

Maçta topla 117 kez buluşan Marcao, 106 pasın 97’sinde tam isabet bulurken, 2 kez denediği adam geçme girişiminde de başarılı oldu. 5’le maçın en çok top kazananı olan ve 16 ikili mücadelenin 11’inde rakiplerine geçit vermeyen Brezilyalı oyuncu, “Galatasaray gibi büyük bir kulübe geliyorsanız yeteneklerinizi hemen ön plana çıkartmak zorundasınız. Ben de bunu yaptım. Ailem ve takım arkadaşlarım destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum” dedi.