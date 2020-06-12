Beşiktaş'ın Ganalı yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng'in antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor. Dün siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, "Kevin Prince Boateng iftiharla sunar" notuyla paylaşılan video, bugün de Marca'da yer aldı. İspanyol gazetesinin sosyal medya hesabından 33 yaşındaki yıldızın görüntüleri, "Kevin-Prince Boateng, hangi gezegenden geldin? mesajıyla yayımlandı.
Gönderi, kısa sürede yüksek oranda beğeni ve paylaşım aldı.
https://twitter.com/Besiktas/status/1271054338568466432
İSTANBUL (İHA)