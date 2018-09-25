İspanyolların prestijli gazetesi Marca, FIFA'nın yılın en iyilerini belirlediği ödül törenine itafen, 2018 yılının en kötülerini seçti.

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finalinde kabus gibi bir performans sergileyen Loris Karius, 2018 yılının en kötü 11'inde kendisine yer buldu.

Kalede Karius'un bulunduğu 11'de başka tanıdık isimler de var. Arsenal ve Almanya Milli Takımı ile kötü bir sezonu geride bırakan Mesut Özil ve Galatasaray'ın ardından Nice'te bekleneni veremeyen Wesley Sneijder de en kötüler arasında yer aldı.

İŞTE MARCA'YA GÖRE 2018'İN EN KÖTÜ 11'İ:

Loris Karius

Benedikt Höwedes

Victor Lindelöf

Leonardo Bonucci

Tiemoue Bakayoko

Ganso

Wesley Sneijder

Mesut Özil

Alexis Sanchez

Luciano Vietto

Kelechi Iheanacho