Spor Toto Süper Lig 'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor 'da 1 golle oynayan Marc Bartra, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

İspanyol stoper, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Ligde devam edebilmek adına 3 puan almamız önemliydi. İkinci yarında hocamızın yaptığı taktiksel değişiklerle çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bizim adımıza önemli bir 3 puan oldu. Neleri iyi yapabildiğinizin farkında olmak önemli. Savunma oyuncularının tabii ki ilk düşüncesi gol yememek. Gol atınca da mutlu hissediyorsunuz. Bazı maçlarda istenmeyen sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu tür maçları kaza olarak nitelendirebiliriz. Bazen başınıza gelebiliyor. Asıl önemli olan bu maçlardan sonra nasıl reaksiyon vereceğinizdir"